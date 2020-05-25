2020-05-25T19:05:22+03:00
Общество

В Рыбинске приведут в порядок детский парк в Переборах

Завершить благоустройство планируют к сентябрю
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске приведут в порядок детский парк в ПереборахВ Рыбинске приведут в порядок детский парк в Переборах
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В Рыбинске начался второй этап благоустройства детского парка в Переборах. Первый прошел еще в 2016 году: тогда здесь заасфальтировали центральную аллею, установили лавочки и урны. Теперь парк начнут приводить в порядок уже в рамках программы «Решаем вместе!».

Территорию ждет комплексный ремонт, начиная от входа и заканчивая освещением и асфальтирование дорожек. В парке сделают две детские площадки: одну для самым маленьких, вторую – для ребят постарше. Старый деревянный терем собираются снести, а на его месте поставят новый. Арт-объект «Ракета» отремонтируют и внутри, и снаружи.

Работать в парке будет подрядная организация «Крепыш». На реконструкцию выделено 23 миллиона рублей из областного и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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