В Рыбинске обезвредили очередной снаряд

25 Май 2020 2020-05-25T18:00:32+03:00

Очередной «привет из прошлого» нашли в ручье в поселке Каменники

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Опасный предмет в ручье у деревни Каменники Рыбинского района обнаружил местный житель. О своей находке, очень похожей на снаряд, мужчина сообщил в полицию.

На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области.

- В ходе было установлено, что это – 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности снаряд был извлечен, вывезен на полигон и уничтожен, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU