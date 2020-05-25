2020-05-25T18:00:32+03:00
Происшествия

В Рыбинске обезвредили очередной снаряд

Очередной «привет из прошлого» нашли в ручье в поселке Каменники
Полина Вачнадзе
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На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской областиНа место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области
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Опасный предмет в ручье у деревни Каменники Рыбинского района обнаружил местный житель. О своей находке, очень похожей на снаряд, мужчина сообщил в полицию.

На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области.

- В ходе было установлено, что это – 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности снаряд был извлечен, вывезен на полигон и уничтожен, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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