В Рыбинске обезвредили очередной снаряд
Очередной «привет из прошлого» нашли в ручье в поселке Каменники
На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН. ФОТО: пресс-служба Управления Рогвардии по Ярославской области
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Опасный предмет в ручье у деревни Каменники Рыбинского района обнаружил местный житель. О своей находке, очень похожей на снаряд, мужчина сообщил в полицию.
На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области.
- В ходе было установлено, что это – 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. С соблюдением мер безопасности снаряд был извлечен, вывезен на полигон и уничтожен, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU