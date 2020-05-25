2020-05-25T16:36:15+03:00
Дом. Семья

Медведя, напавшего на ярославца, проверят на бешенство еще раз

Предварительный результат анализа показал отрицательный результат
Полина Вачнадзе
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Ярославские леса начали патрулировать охотинспекторыЯрославские леса начали патрулировать охотинспекторыФото: Правительство Ярославской области
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Медведя, который 18 мая забрел в Ярославль и напал на прохожего, вновь проверят на бешенство.

- Предварительный результат исследования показал, что зверь не был болен бешенством. Второй анализ занимает более длительное время, поэтому результат будет известен позже, - сказал заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды Владимир Сафонов. – Отмечу еще раз, агрессивное поведение животного в отношении человека без видимых причин не оставило выбора инспекторам, было принято решение о ликвидации.

В связи с участившимися случаями выхода диких животных к людям, ярославские леса начали патрулировать охотинспекторы. Если зверя заметят недалеко от городской черты, применят шумовой метод отгона на более дальнее расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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