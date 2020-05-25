В Ярославской области разыскивают мужчину со шрамом на лице
В Ярославской области продолжаются поиски пропавшего Александра Грибкова. Он ушел из дома в селе Бурмакино Некрасовского района еще в ноябре. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. По факту исчезновения 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
На вид Александру Грибкову 50 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая, глаза зеленые.
Имеются особые приметы: шрам на животе после операции, шрам на лице с левой стороны от нижней губы до подбородка, нет нижних зубов – все это последствия ДТП.
Был одет в кепку черного цвета, куртку болоньевую на синтепоне темно-синего цвета, серый свитер с поперечными полосами, джинсы светло-синего цвета, резинные сапоги до колен. При себе был кнопочный телефон.
Александр Грибков является инвалидом второй группы, имеет диагноз мерцательная аритмия.
СКР по Ярославской области просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефону дежурному ведомства: 8-962-209-00-08 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU