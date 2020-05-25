2020-05-25T16:05:50+03:00
Общество

В Ярославской области разыскивают мужчину со шрамом на лице

Он ушел из дома и не вернулся
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области продолжаются поиски пропавшего Александра Грибкова. ФОТО: СКР по Ярославской областиВ Ярославской области продолжаются поиски пропавшего Александра Грибкова. ФОТО: СКР по Ярославской области
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В Ярославской области продолжаются поиски пропавшего Александра Грибкова. Он ушел из дома в селе Бурмакино Некрасовского района еще в ноябре. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. По факту исчезновения 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На вид Александру Грибкову 50 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, стрижка короткая, глаза зеленые.

Имеются особые приметы: шрам на животе после операции, шрам на лице с левой стороны от нижней губы до подбородка, нет нижних зубов – все это последствия ДТП.

Был одет в кепку черного цвета, куртку болоньевую на синтепоне темно-синего цвета, серый свитер с поперечными полосами, джинсы светло-синего цвета, резинные сапоги до колен. При себе был кнопочный телефон.

Александр Грибков является инвалидом второй группы, имеет диагноз мерцательная аритмия.

СКР по Ярославской области просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефону дежурному ведомства: 8-962-209-00-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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