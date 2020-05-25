2020-05-25T15:21:07+03:00
Общество

В Ярославском районе открылась новая амбулатория

Там будут принимать и маленьких пациентов, и взрослых
Полина Вачнадзе
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В Ярославском районе открылась новая амбулаторияВ Ярославском районе открылась новая амбулаторияФото: Правительство Ярославской области
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В поселке Красный Бор открылась амбулатория. Она будет работать в капитально отремонтированном двухэтажном здании площадью более 200 квадратов. На первом этаже планируют принимать маленьких пациентов, на втором – взрослых.

Раньше жителей поселка принимали в небольшом фельдшерско-акушерском пункте, его мощности катастрофически не хватало на 7 тысяч жителей, 900 из которых несовершеннолетние.

- Мы развели потоки взрослых и детей. Также оборудован процедурный кабинет, где будут делать прививки и проводить забор анализов, - сказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Сергей Давлетов.

Постоянный прием в амбулатории станут вести два врача общей практики и два участковых терапевта. Дважды в неделю прием будет вести невролог, по одному разу в неделю – акушер-гинеколог и офтальмолог. Также планируется организовать регулярные выезды в амбулаторию мобильного флюорографа и маммографа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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