В Ярославском районе открылась новая амбулатория

25 Май 2020 2020-05-25T15:21:07+03:00

Там будут принимать и маленьких пациентов, и взрослых

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В поселке Красный Бор открылась амбулатория. Она будет работать в капитально отремонтированном двухэтажном здании площадью более 200 квадратов. На первом этаже планируют принимать маленьких пациентов, на втором – взрослых.

Раньше жителей поселка принимали в небольшом фельдшерско-акушерском пункте, его мощности катастрофически не хватало на 7 тысяч жителей, 900 из которых несовершеннолетние.

- Мы развели потоки взрослых и детей. Также оборудован процедурный кабинет, где будут делать прививки и проводить забор анализов, - сказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Сергей Давлетов.

Постоянный прием в амбулатории станут вести два врача общей практики и два участковых терапевта. Дважды в неделю прием будет вести невролог, по одному разу в неделю – акушер-гинеколог и офтальмолог. Также планируется организовать регулярные выезды в амбулаторию мобильного флюорографа и маммографа.

ИСТОЧНИК KP.RU