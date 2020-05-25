Ярославский «Шинник» продлил действие абонементов болельщиков

25 Май 2020 2020-05-25T13:47:11+03:00

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Из пандемии коронавируса Олимп-Первенство ФНЛ сезона 2019-2020 было официально завершено по итогам 27-го тура. Обладатели абонемента не смогли увидеть шесть игр «Шинника».

- В связи с этим руководство ФК «Шинник» приняло решение, что действие абонементов на матчи команды, выпущенных в прошедшем сезоне и неиспользованных на несыгранных домашних матчах, продлевается на соответствующее количество игр в новом первенстве, - говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Первая игра между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» может пройти 24 июня. Напомним, что игру между командами ждали 4 марта, но из-за неудовлетворительного состояния поля она была перенесена. На прошлой неделе стадион осмотрела комиссия РФС и НФЛ.

Если этот долгожданный матч состоится, то пройдет он, судя по всему, при пустых трибунах. Действие же продленного абонемента распространяется только на игры с присутствием зрителей. Абонемент можно будет использовать, когда стадион откроется для болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU