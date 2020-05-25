2020-05-25T12:56:37+03:00
Общество

В Ярославле жильцы пострадавшего от пожара дома вернутся в свои квартиры

Ремонт почти завершен
Светлана Крутикова
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В доме осталось провести электричество и газВ доме осталось провести электричество и газФото: Мэрия Ярославля
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Жильцы пострадавшего от пожара дома №15 на Зелинского скоро смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт в здании подходит к концу. Уже завершили восстановительные работы во всех помещениях общего пользования, кроме того, заменили системы водоснабжения и отопления.

- Возвели новую лестницу с первого на второй этаж. Осталось провести электричество и газ. Также установят двери и постелют линолеум. После этого жильцы дома сразу смогут въехать в свои квартиры. Ход работ находится на особом контроле, - сказал глава администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов города Андрей Удальцов.

Напомним, пожар в доме случился в ноябре прошлого года. От огня сильно пострадал второй этаж. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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