В Переславле сгорел барак на берегу Плещеева озера

25 Май 2020 2020-05-25T12:30:56+03:00

Огонь вспыхнул около полуночи. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Переславле" ВКонтакте

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Расселенный деревянный барак на Неглинном переулке в Переславле-Залесском горел ночью 25 мая. Огонь вспыхнул около полуночи.

На место выезжали 14 спасателей и шесть машин. Огонь тушили больше двух часов, полыхало сильно. В итоге деревянное строение площадью 200 квадратных метров было уничтожено.

В социальной сети пользователи высказывают свое мнение, что теперь будет на месте сгоревшего барака.

- Недавно там проезжала. Почему-то я так и подумала, что его подожгут, но не снесут, - делится своими наблюдениями участник группы «Подслушано в Переславле»..

- Вот вам и место под строительство бассейна!

- Вот и освободилось место кому-то под коттедж.

На этом пожаре, к счастью, никто не пострадал. Трагедия произошла в минувшие выходные в Угличском районе - чам в частном жилом доме в огне погибли трое маленьких ребятишек и пожилая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU