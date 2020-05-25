В Ярославле мужчина в медицинской маске ограбил пенсионерку

25 Май 2020 2020-05-25T11:32:31+03:00

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19-летний ярославец решил использовать масочный режим не для защиты, а для нападения. Чтобы скрыть свое лицо, злоумышленник надел маску, выследил пенсионерку, ударил ее по голове и выхватил из рук сумку. 70-летняя женщина лишилась денег и сотового телефона, общий ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Пенсионерка написала заявление в полицию. Несмотря на все меры предосторожности, маска разбойнику не помогла – его быстро задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый дал признательные показания, похищенное изъято. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность молодого человека в совершению других подобных преступлений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU