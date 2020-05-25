В Ярославской области коронавирусом заразился еще 101 человек
В Ярославской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 101 человека. За сутки новых излечившихся нет, всего с начала пандемии поправились 503 ярославца.
На лечении сейчас находятся 2116 пациентов. Госпитализировано 726 человек: 291 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19.
На обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы 175 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими – 2512.
Статистика по районам:
Ярославль - 1435;
Рыбинск – 308;
Гаврилов-Ямский МР – 171;
Ярославский МР – 110; Ростовский МР – 107;
Тутаевский МР – 102;
Переславский городской округ – 84;
Рыбинский МР – 83;
Некрасовский МР – 57;
Борисоглебский МР – 42;
Большесельский МР – 38;
Угличский МР – 28;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 18;
Пошехонский МР – 10;
Брейтовский МР – 7;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU