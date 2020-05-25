2020-05-25T10:56:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области коронавирусом заразился еще 101 человек

Новых выздоровевших нет
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области коронавирусом заразился еще 101 человекВ Ярославской области коронавирусом заразился еще 101 человекФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 101 человека. За сутки новых излечившихся нет, всего с начала пандемии поправились 503 ярославца.

На лечении сейчас находятся 2116 пациентов. Госпитализировано 726 человек: 291 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 435 с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы 175 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими – 2512.

Статистика по районам:

Ярославль - 1435;

Рыбинск – 308;

Гаврилов-Ямский МР – 171;

Ярославский МР – 110; Ростовский МР – 107;

Тутаевский МР – 102;

Переславский городской округ – 84;

Рыбинский МР – 83;

Некрасовский МР – 57;

Борисоглебский МР – 42;

Большесельский МР – 38;

Угличский МР – 28;

Некоузский МР – 23;

Даниловский МР – 18;

Пошехонский МР – 10;

Брейтовский МР – 7;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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