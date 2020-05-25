В Ярославле ярый сторонник масочного режима напал на женщину без маски

25 Май 2020 2020-05-25T10:44:07+03:00

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В Ярославле есть как противники масочного режима, так и его ярые сторонники, готовые с кулаками защищать свою безопасность. В ярославском строительном магазине мужчина набросился на женщину за то, что она, разговаривая по телефону, сдвинула медицинскую маску на подбородок. Об инциденте в соцсетях рассказал муж пострадавшей Михаил Чернов.

- Этот … напал на супругу, она разговаривала со мной по телефону, сняла маску с лица, переметив ее на подбородок. Этому … это не понравилось и он в грубой форме, оскорбляя и угрожая, что засудит ее на штраф, кричал, чтобы она надела маску, - рассказывает Михаил. – Моя львица не из робкого десятка, аргументировано пыталась его приструнить, но он пошел в бой. Попытался вырвать ее телефон, держал за горло, она вырвалась и устояла на ногах и телефон не отдала.

По словам Михаила, ни администрация магазина, ни охрана на конфликт никак не отреагировали. Только проходящая мимо покупательница, увидев всю ситуацию, молча подошла и обняла плачущую женщину.

Видимых травм у пострадавшей немного, только ссадины на лице.

- Вызвали полицию, написали заявление. … найдем, все данные есть, - написал Михаил.

Кстати, его супруга, как утверждает Михаил, стала не единственной жертвой сторонника масочного режима: он успел подраться еще с несколькими людьми, спокойно расплатился на кассе и пошел домой.

ИСТОЧНИК KP.RU