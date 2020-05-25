Медведь, напавший на ярославца, не был бешеным

25 Май 2020 2020-05-25T10:10:56+03:00

Схватка ярославца и животного длилась недолго, но отделаться легким испугом мужчине не удалось. Скриншот с камеры видеонаблюдения

Но специалисты посчитали, что его поведение неадекватно

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Пришли результаты исследования на бешенство медведя, который напал на прохожего в Ярославле.

- Результат исследования показал – медведь не был болен бешенством. Однако агрессивное поведение животного в отношении человека без видимых причин не оставило выбора инспекторам, было принято решение о ликвидации, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Он отметил, что вес медведя в трехлетнем возрасте составляет около 80 килограммов. Не стоит и забывать о когтях животного – они более четырех сантиметров.

Напомним, что в Ярославле лесной зверь появился ночью 18 мая. Сначала он бегал по трамвайным рельсам, а потом напал на прохожего. Схватка ярославца и животного длилась недолго, но отделаться легким испугом мужчине не удалось – медведь серьезно повредил ему ногу. Позже появилась информация, что косолапый мог сбежать из неволи.

ИСТОЧНИК KP.RU