Медведь, напавший на ярославца, не был бешеным
Пришли результаты исследования на бешенство медведя, который напал на прохожего в Ярославле.
- Результат исследования показал – медведь не был болен бешенством. Однако агрессивное поведение животного в отношении человека без видимых причин не оставило выбора инспекторам, было принято решение о ликвидации, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.
Он отметил, что вес медведя в трехлетнем возрасте составляет около 80 килограммов. Не стоит и забывать о когтях животного – они более четырех сантиметров.
Напомним, что в Ярославле лесной зверь появился ночью 18 мая. Сначала он бегал по трамвайным рельсам, а потом напал на прохожего. Схватка ярославца и животного длилась недолго, но отделаться легким испугом мужчине не удалось – медведь серьезно повредил ему ногу. Позже появилась информация, что косолапый мог сбежать из неволи.
ИСТОЧНИК KP.RU