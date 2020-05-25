2020-05-25T09:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области врач-терапевт попал в реанимацию с коронавирусом

Он находится в тяжелом состоянии
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области врач-терапевт попал в реанимацию с коронавирусомВ Ярославской области врач-терапевт попал в реанимацию с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О том, что врач-терапевт Переславской ЦРБ находится в реанимации в тяжелом состоянии, на своей странице в социальной сети сообщил его сын Баграт Каракосян.

- «Берегись бед, пока их нет» - так звучит известная русская пословица, которая к сожалению может сыграть с каждым из нас злую шутку. До недавнего времени очень скептически относился к той ситуации, которая сложилась сейчас в стране и вообще с названием коронавирус, пока...

Заболел в тяжелой форме, исполняя свои прямые обязанности, мой отец, участковый врач-терапевт Переславской ЦРБ, который неоднократно ввиду своей деятельности имел контакт с пациентами, заболевшими данной инфекцией. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии в Областном клиническом госпитале ветеранов войн г. Ярославля. Одна надежда на врачей (дай Бог им сил и здоровья), а также на молитвы всех тех, кто знает моего отца и мою семью.

Этим постом я хочу призвать всех (и даже тех, кто не сильно верит во все это) быть осторожными, соблюдать все санитарные нормы и рекомендации врачей, а также предостерегать и беречь своих старших и детей. Надеюсь на понимание!

Бог в помощь всем нам в борьбе с COVID-19, - написал сын медика.

Информацию о заболевшем подтвердил и глава администрации Переславля Валерий Астраханцев. Кроме того, он рассказал, что анализы на COVID-19, взятые у девяти сотрудников администрации, в том числе и у него, не подтвердили наличие вируса. Напомним, обследование местные чиновники прошли после того, как с подозрением на коронавирус госпитализировали заместителя Валерия Астраханцева Жанну Петрову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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