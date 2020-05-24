В Ярославле скончалась историк театра Маргарита Ваняшова

24 Май 2020 2020-05-24T14:46:21+03:00

Она умерла на 78-м году жизни после тяжелой болезни

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Сегодня, 24 мая, в Ярославле в результате тяжелой болезни на 78-м году жизни скончалась театровед, историк театра, доктор филологических наук, профессор Маргарита Ваняшова, сообщает сайт Первого ярославского.

Первые театральные рецензии Маргариты Ваняшовой появились в ярославских газетах в 1961 году. Она присутствовала на репетициях, была на всех премьерах, сопровождала театр во многих гастрольных поездках, знала всех актеров и режиссеров, работавших в театре на протяжении шестидесяти лет.

Много лет Маргарита Георгиевна преподавала в Ярославском театральном институте, параллельно с этим работала редактором редакционно-издательского отдела Российского государственного театра драмы им.Федора Волкова. Маргарита Георгиевна автор более десятка книг о театре. Вместе с труппой она побывала на гастролях в США, Японии, Египте, во многих странах Европы. Многие десятилетия состояла в Ассоциации театральных критиков России.

- С ее уходом завершилась целая эпоха в жизни Первого русского театра, - говорится на сайте Волковского.

Много лет Маргарита Ваняшова работала над созданием книги по истории Волковского театра. В настоящее время эта последняя ее работа готовится к изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU