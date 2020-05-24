2020-05-24T11:48:39+03:00
Происшествия

Глава Ярославской области рассказал о подробностях пожара, где погибли дети

Мать в это время работала в теплице
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Пятерых старших детей и отца не было домаПятерых старших детей и отца не было домаФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

Глава региона Дмитрий Миронов рассказал о подробностях пожара, который произошел вчера, 23 мая, в деревне Угличского района. Погибли трое маленьких детей и пожилая женщина. 68-летнюю женщину многодетная семья приютила у себя дома, она и следила в момент трагедии за малышами - двухлетними близнецами и четырехлетней девочкой.

- Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - написал Дмитрий Миронов.

Помощь многодетной семье будет оказана. Сейчас погорельцы перебрались в соседнее село, где местная администрация предоставила им часть дома. Вопрос о постоянном жилье будет решаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Откроют ли магазины? Как будут работать ярославские предприятия до конца мая
В Ярославле скончалась историк театра Маргарита Ваняшова
В Ярославле на месте школы Валентины Терешковой построили СТО
Глава Ярославской области рассказал о подробностях пожара, где погибли дети
Коронавирус в Ярославской области: 107 заболевших, 10 вылечившихся
Дорогу Иваново – Ярославль доделают к концу июня
Многодетным погорельцам из Угличского района предоставят временное жилье
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
На пожаре в Ярославской области погибли трое маленьких детей и женщина
"Мне страшно вспоминать, что я там пережила"
Встреча ярославского "Шинника" и екатеринбургского "Урала" пройдет при пустых трибунах
В Ярославле завершается демонтаж дебаркадера
Еще 115 ярославцам поставили диагноз COVID-19
В Ярославской области потеплеет на следующей неделе
В центре Ярославля снесут опасное здание школьных мастерских
Заключенному из рыбинской колонии добавят срок за оскорбление сотрудника ИК
Борщевик атакует: ядовитое растение заполоняет центр Ярославля
В Ярославле еще два детских сада отправлены на карантин
В Ярославле водители такси доставляют SIM-карты на дом
Администрацию Туношны в Ярославской области закрыли на карантин из-за COVID-19
Клещи покусали уже около 1,5 тысяч ярославцев
На реконструкцию Волковского театра Минкульт дал 29 миллионов рублей
Три под суд, одна – лечиться. В Ярославской области задержали четырех мошенниц
В Рыбинске иномарка врезалась в дерево: погиб пассажир