Глава Ярославской области рассказал о подробностях пожара, где погибли дети
Глава региона Дмитрий Миронов рассказал о подробностях пожара, который произошел вчера, 23 мая, в деревне Угличского района. Погибли трое маленьких детей и пожилая женщина. 68-летнюю женщину многодетная семья приютила у себя дома, она и следила в момент трагедии за малышами - двухлетними близнецами и четырехлетней девочкой.
- Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - написал Дмитрий Миронов.
Помощь многодетной семье будет оказана. Сейчас погорельцы перебрались в соседнее село, где местная администрация предоставила им часть дома. Вопрос о постоянном жилье будет решаться.
ИСТОЧНИК KP.RU