Глава Ярославской области рассказал о подробностях пожара, где погибли дети

24 Май 2020 2020-05-24T11:48:39+03:00

Пятерых старших детей и отца не было дома Фото: СУ СКР по Ярославской области

Мать в это время работала в теплице

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Глава региона Дмитрий Миронов рассказал о подробностях пожара, который произошел вчера, 23 мая, в деревне Угличского района. Погибли трое маленьких детей и пожилая женщина. 68-летнюю женщину многодетная семья приютила у себя дома, она и следила в момент трагедии за малышами - двухлетними близнецами и четырехлетней девочкой.

- Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - написал Дмитрий Миронов.

Помощь многодетной семье будет оказана. Сейчас погорельцы перебрались в соседнее село, где местная администрация предоставила им часть дома. Вопрос о постоянном жилье будет решаться.

ИСТОЧНИК KP.RU