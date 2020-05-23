Многодетным погорельцам из Угличского района предоставят временное жилье
Сегодня днем, 23 мая, в деревне Тараканово Угличского района при пожаре погибли трое детей и 68-летняя женщина. Многодетная семья Громовых, на которую свалилось такое горе, осталась еще и без крыши над головой. Сейчас взрослым и детям в соседнем селе предоставили полдома с необходимыми вещами, но это временное решение проблемы.
- Мы окажем максимальную помощь семье, потерявшей все имущество. Решим вопрос с постоянным местом жительства. Сопереживаю родителям и приношу им свои искренние соболезнования, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
К моменту приезда пожарных дом горел открытым огнем по всей площади. Сейчас устанавливаются причины возгорания. СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело, региональная прокуратура проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU