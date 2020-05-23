2020-05-23T20:22:01+03:00
Происшествия

Многодетным погорельцам из Угличского района предоставят временное жилье

При пожаре погибли трое детей и 68-летняя женщина
Полина Вачнадзе
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Многодетной семье, у которой сгорел дом в Угличском районе, предоставят временное жилье. ФОТО: СКР по Ярославской областиМногодетной семье, у которой сгорел дом в Угличском районе, предоставят временное жилье. ФОТО: СКР по Ярославской области
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Сегодня днем, 23 мая, в деревне Тараканово Угличского района при пожаре погибли трое детей и 68-летняя женщина. Многодетная семья Громовых, на которую свалилось такое горе, осталась еще и без крыши над головой. Сейчас взрослым и детям в соседнем селе предоставили полдома с необходимыми вещами, но это временное решение проблемы.

- Мы окажем максимальную помощь семье, потерявшей все имущество. Решим вопрос с постоянным местом жительства. Сопереживаю родителям и приношу им свои искренние соболезнования, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

К моменту приезда пожарных дом горел открытым огнем по всей площади. Сейчас устанавливаются причины возгорания. СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело, региональная прокуратура проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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