Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
В Ярославской области по факту гибели в пожаре четырех человек, в том числе трех детей, возбуждено уголовное дело - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Напомним, частный дом в деревне Тараканово Угличского района сгорел сегодня днем, 23 мая. огонь унес жизни четырех человек. Ранее говорилось, что среди погибших - четырехлетняя девочка и двойняшки - мальчик и девочка двух лет. СКР по Ярославской области сообщил, что жертвами пожара стали пятилетняя девочка и два двухлетних мальчика. Также в огне погибла пожилая женщина.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Устанавливаются причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Известно, что сгоревший дом принадлежал многодетной семье.
ИСТОЧНИК KP.RU