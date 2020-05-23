2020-05-23T19:23:31+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре

По данным СКР по Ярославской области, погибли 5-летняя девочка, два двухлетних мальчика и пожилая женщина
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожареВозбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
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В Ярославской области по факту гибели в пожаре четырех человек, в том числе трех детей, возбуждено уголовное дело - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, частный дом в деревне Тараканово Угличского района сгорел сегодня днем, 23 мая. огонь унес жизни четырех человек. Ранее говорилось, что среди погибших - четырехлетняя девочка и двойняшки - мальчик и девочка двух лет. СКР по Ярославской области сообщил, что жертвами пожара стали пятилетняя девочка и два двухлетних мальчика. Также в огне погибла пожилая женщина.

- Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Устанавливаются причины возгорания, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что сгоревший дом принадлежал многодетной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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