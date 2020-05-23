23 Май 2020 2020-05-23T19:16:43+03:00

На пожаре в Ярославской области погибли трое маленьких детей и женщина. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

Изменить размер текста: A A

Трое маленьких детей: девочка 4 лет и двойняшки - мальчик и девочка 2 лет, а также женщина погибли сегодня, 23 мая, при пожаре в частном доме в деревне Тараканово Угличского района.

Пожар начался днем, в 13:12. На место выехали спасатели. Огонь потушили через полтора часа. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Известно, что семья, в которой случилась трагедия, многодетная. Там воспитывались 8 детей, двое из них уже совершеннолетние. Погибшая женщина им не родственница, просто временно проживала в этом доме.

- Угличской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту произошедшего пожара жилого дома в деревне Тараканово Слободского сельского поселения. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований - приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сказал Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.

Информация будет обновляться

ИСТОЧНИК KP.RU