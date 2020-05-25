Прокуратура требует у администрации отремонтировать дорогу в Ярославском районе
Прокуратура Ярославского района и ГИБДД проверили дорогу «Ярославль – Углич» - СНТ «Русь» - СНТ «Солнечный». На ужасное ее состояние в ведомство пожаловались местные жители.
Во время проверки было установлено, что состояние дороги действительно далеко от идеала. Асфальт неровный, есть провалы, просадки, повреждения и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые, на обочинах вода.
- Выявлено занижение обочин дороги относительно уровня асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги на величину более 4 сантиметров, - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уже подготовили исковое заявление - от администрации Ярославского района требуют привести дорогу в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU