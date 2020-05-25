2020-05-25T09:21:09+03:00
Общество

Прокуратура требует у администрации отремонтировать дорогу в Ярославском районе

У местных жителей закончилось терпение и они написали жалобу
Полина Вачнадзе
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Во время проверки было установлено, что состояние дороги действительно далеко от идеалаВо время проверки было установлено, что состояние дороги действительно далеко от идеалаФото: Прокуратура Ярославской области
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Прокуратура Ярославского района и ГИБДД проверили дорогу «ЯрославльУглич» - СНТ «Русь» - СНТ «Солнечный». На ужасное ее состояние в ведомство пожаловались местные жители.

Во время проверки было установлено, что состояние дороги действительно далеко от идеала. Асфальт неровный, есть провалы, просадки, повреждения и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые, на обочинах вода.

- Выявлено занижение обочин дороги относительно уровня асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги на величину более 4 сантиметров, - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уже подготовили исковое заявление - от администрации Ярославского района требуют привести дорогу в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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