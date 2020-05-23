Встреча ярославского "Шинника" и екатеринбургского "Урала" пройдет при пустых трибунах

23 Май 2020 2020-05-23T14:44:11+03:00

Перенесенная встреча между «Шинником» и «Уралом» скорее всего пройдет 24 июня Фото: Мэрия Ярославля

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Вчера, 22 мая, комиссия РФС и НФЛ осмотрела ярославский стадион ""Шинник". Проверяли его готовность к играм первенства ФНЛ и матчу 1/4 финала Кубка России между ярославской командой и екатеринбургским "Уралом".

Он должен был пройти 4 марта, но из-за плохого состояния газона на "Шиннике" его перенесли. По словам директора ярославского клуба Дмитрия Горина, во время вчерашнего осмотра комиссия осталась довольна зеленым покрытием.

- Сейчас перед нами стоит задача получить допуск стадиона к матчам первенства Футбольной национальной лиги и Кубка России, — отметил Дмитрий Горин.

В начале апреля на поле высадили новую траву, после внесли удобрения и песок, сделали разуплотнение почвы. Газон регулярно поливается и стрижется.

- Плюсом стало отсутствие тренировок и футбольных матчей. Заросли все проблемные места. На сегодняшний день, для этого времени года, поле в прекрасном состоянии, — подчеркнул управляющий стадионом «Шинник» Юрий Братченко.

Перенесенная встреча между «Шинником» и «Уралом» скорее всего пройдет 24 июня, но вопрос - где? С большой вероятностью, что все же в Ярославле, но при пустых трибунах.

ИСТОЧНИК KP.RU