В Ярославле завершается демонтаж дебаркадера

23 Май 2020 2020-05-23T12:46:46+03:00

Водолазы поднимают со дна конструкции, а на берег у их распиливают

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В Ярославле начался последний этап работ по демонтажу затонувшего дебаркадера. Напомним, что ЧП произошло в августе прошлого года.

Надводную часть ярославского "Титаника" и большую часть конструкций второго этажа демонтировали еще осенью. В этом году к работам приступили, как только позволила погода. При помощи 150-тонной лебедки, закрепленной на берегу, на сушу перетянули первую и вторую башни, а также часть центрального дека. Процесс контролировали и с берега, и с воды.

Теперь водолазы демонтируют и доставляют на землю оставшиеся элементы конструкции, а там их распиливают, чтобы удобнее было перевозить на территорию Ярославского речного порта для утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU