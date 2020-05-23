2020-05-23T12:46:46+03:00
Общество

В Ярославле завершается демонтаж дебаркадера

Водолазы поднимают со дна конструкции, а на берег у их распиливают
Полина Вачнадзе
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В Ярославле начался последний этап работ по демонтажу затонувшего дебаркадераВ Ярославле начался последний этап работ по демонтажу затонувшего дебаркадераФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле начался последний этап работ по демонтажу затонувшего дебаркадера. Напомним, что ЧП произошло в августе прошлого года.

Надводную часть ярославского "Титаника" и большую часть конструкций второго этажа демонтировали еще осенью. В этом году к работам приступили, как только позволила погода. При помощи 150-тонной лебедки, закрепленной на берегу, на сушу перетянули первую и вторую башни, а также часть центрального дека. Процесс контролировали и с берега, и с воды.

Теперь водолазы демонтируют и доставляют на землю оставшиеся элементы конструкции, а там их распиливают, чтобы удобнее было перевозить на территорию Ярославского речного порта для утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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