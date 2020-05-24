Откроют ли магазины? Как будут работать ярославские предприятия до конца мая
До 31 мая предприятия, компании и организации будут работать в том же режиме, что был установлен ранее. Согласно документу, свою деятельность могут осуществлять все организации, но есть ряд ограничений.
Например, по-прежнему разрешается торговля только продуктами питания и товарами первой необходимости. Работают аптеки, салоны связи, парикмахерские, химчистки и другие организации из сферы услуг. Магазины все также закрыты.
Кафе, бары, рестораны могут работать только на вынос и доставку.
Учреждения культуры, спорта, досуговые и развлекательные организации могут работать, но без очного участия посетителей. Они могут заниматься ремонтом своих помещений, переоборудованием или другой хозяйственной работой. Разрешена работа некоторый офисов МФЦ, центров занятости населения - но только по предварительной записи клиентов.
В детских садах могут работать только дежурные группы, все образование остается в дистанционном формате.
ИСТОЧНИК KP.RU