Откроют ли магазины? Как будут работать ярославские предприятия до конца мая

24 Май 2020 2020-05-24T16:40:08+03:00

Новые вещи в магазинах пока не купить Фото: Алексей БУЛАТОВ

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До 31 мая предприятия, компании и организации будут работать в том же режиме, что был установлен ранее. Согласно документу, свою деятельность могут осуществлять все организации, но есть ряд ограничений.

Например, по-прежнему разрешается торговля только продуктами питания и товарами первой необходимости. Работают аптеки, салоны связи, парикмахерские, химчистки и другие организации из сферы услуг. Магазины все также закрыты.

Кафе, бары, рестораны могут работать только на вынос и доставку.

Учреждения культуры, спорта, досуговые и развлекательные организации могут работать, но без очного участия посетителей. Они могут заниматься ремонтом своих помещений, переоборудованием или другой хозяйственной работой. Разрешена работа некоторый офисов МФЦ, центров занятости населения - но только по предварительной записи клиентов.

В детских садах могут работать только дежурные группы, все образование остается в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU