В Ярославской области закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков

25 Май 2020 2020-05-25T08:37:50+03:00

Приставы приостановили работу организации, так как там халатно относились к ведению журнала учета психотропных веществ

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В Тутаеве по решению суда на 10 дней закрыли стоматологическую клинику. Сотрудники стоматологии не делали учет прекурсоров наркотических и психотропных веществ, что является серьезным нарушением.

- В процессе своей деятельности учреждение осуществляет оборот данных препаратов. Об этом можно судить по документации. Однако тщательная проверка показала, что в клинике на протяжении длительного времени игнорировалось требование законодательства о ведении журнала регистраций использовании прекурсора - метилметакрилата, который входит в состав стоматологической пластмассы, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы-исполнители возбудили производство и незамедлительно приостановили деятельность клиники: опломбировали и опечатали двери основного и запасного входов.

ИСТОЧНИК KP.RU