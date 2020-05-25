В Ярославской области закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков
В Тутаеве по решению суда на 10 дней закрыли стоматологическую клинику. Сотрудники стоматологии не делали учет прекурсоров наркотических и психотропных веществ, что является серьезным нарушением.
- В процессе своей деятельности учреждение осуществляет оборот данных препаратов. Об этом можно судить по документации. Однако тщательная проверка показала, что в клинике на протяжении длительного времени игнорировалось требование законодательства о ведении журнала регистраций использовании прекурсора - метилметакрилата, который входит в состав стоматологической пластмассы, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы-исполнители возбудили производство и незамедлительно приостановили деятельность клиники: опломбировали и опечатали двери основного и запасного входов.
ИСТОЧНИК KP.RU