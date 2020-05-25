2020-05-25T08:37:50+03:00
Общество

В Ярославской области закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков

Приставы приостановили работу организации, так как там халатно относились к ведению журнала учета психотропных веществ
Полина Вачнадзе
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Работу стоматологии остановили на 10 дней. ФОТО: УФССП по Ярославской областиРаботу стоматологии остановили на 10 дней. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Тутаеве по решению суда на 10 дней закрыли стоматологическую клинику. Сотрудники стоматологии не делали учет прекурсоров наркотических и психотропных веществ, что является серьезным нарушением.

- В процессе своей деятельности учреждение осуществляет оборот данных препаратов. Об этом можно судить по документации. Однако тщательная проверка показала, что в клинике на протяжении длительного времени игнорировалось требование законодательства о ведении журнала регистраций использовании прекурсора - метилметакрилата, который входит в состав стоматологической пластмассы, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы-исполнители возбудили производство и незамедлительно приостановили деятельность клиники: опломбировали и опечатали двери основного и запасного входов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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