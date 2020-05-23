Еще 115 ярославцам поставили диагноз COVID-19
В Ярославской области за сутки поставили диагноз "коронавирус" еще 115 пациентам. Выздоровели и выписаны с больничного 49 жителей региона.
На лечении остаются 1918 человек. Всего госпитализировано 686 ярославцев: 277 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 409 - с типичной клиникой COVID-19. Крайне тяжелых пациентов нет, в тяжелом состоянии 17 больных, в состоянии средней тяжести - 165, в удовлетворительном 1736 заболевших.
На обязательной изоляции сейчас 179 человек, они вернулись из-за границы, на карантине - 2177 контактировавших с заболевшими.
Статистика
Заболевших с начала периода 2424:
Ярocлавль - 1334;
Рыбинск – 266;
Гаврилoв-Ямский МР – 168;
Ростовский МР - 102;
Тутaевс ий MР — 101;
Ярoславский МР – 92;
Пеpеслaвский гoрoдс oй oкpуг — 83;
Рыбинский MР - 72;
Hекрaсовский МP – 47;
opисoглебский МР – 42;
Большесельский МР – 33;
Угличский МР – 28;
Даниловский МР – 17;
Не оузс ий МР – 17;
Пошехонcкий МР - 8;
Пeрвомайский МP — 6;
Бpейтовский МP – 5;
Мышкинcкий MР – 2;
Любимс ий MP -1.
ИСТОЧНИК KP.RU