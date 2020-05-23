Еще 115 ярославцам поставили диагноз COVID-19

23 Май 2020 2020-05-23T11:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области за сутки поставили диагноз "коронавирус" еще 115 пациентам. Выздоровели и выписаны с больничного 49 жителей региона.

На лечении остаются 1918 человек. Всего госпитализировано 686 ярославцев: 277 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 409 - с типичной клиникой COVID-19. Крайне тяжелых пациентов нет, в тяжелом состоянии 17 больных, в состоянии средней тяжести - 165, в удовлетворительном 1736 заболевших.

На обязательной изоляции сейчас 179 человек, они вернулись из-за границы, на карантине - 2177 контактировавших с заболевшими.

Статистика

Заболевших с начала периода 2424:

Ярocлавль - 1334;

Рыбинск – 266;

Гаврилoв-Ямский МР – 168;

Ростовский МР - 102;

Тутaевс ий MР — 101;

Ярoславский МР – 92;

Пеpеслaвский гoрoдс oй oкpуг — 83;

Рыбинский MР - 72;

Hекрaсовский МP – 47;

opисoглебский МР – 42;

Большесельский МР – 33;

Угличский МР – 28;

Даниловский МР – 17;

Не оузс ий МР – 17;

Пошехонcкий МР - 8;

Пeрвомайский МP — 6;

Бpейтовский МP – 5;

Мышкинcкий MР – 2;

Любимс ий MP -1.

ИСТОЧНИК KP.RU