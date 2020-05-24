2020-05-24T10:02:31+03:00
Общество

Дорогу Иваново – Ярославль доделают к концу июня

Здесь уже установлены линии электропередачи, очистные сооружения и трубы
Полина Вачнадзе
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Очень сложный объект, много работ с сетямиОчень сложный объект, много работ с сетямиФото: Правительство Ярославской области
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Ремонт участка дороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль завершится к концу июня. Первый этап реконструкции от Климовского через Ананьино до Волково в Ярославском районе выходит на финишную прямую.

Общая протяженность полотна – почти 5 километров. Уже установили линии электропередачи, очистные сооружения, трубы. А готовность тротуаров составляет 60%. Сейчас рабочие доделывают заездные карманы, обочины и откосы. Основная часть проекта завершится к 1 июня.

– По сути, дорогу делали с нуля. Очень сложный объект, много работ с сетями. Также были магистральные пересечения с газопроводом, поэтому потребовалась корректировка документации, – пояснил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Это одно из значимых направлений. Здесь располагаются десятки населенных пунктов. Много отдыхающих и спортсменов едут в «Подолино».

В конце первого летнего месяца сдадут и пятикилометровый участок Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль до деревни Шопша. Там расширили проезжую часть, укрепили обочины, отремонтировали трубы. Сейчас рабочие делают съезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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