2020-05-22T12:08:56+03:00
Общество

Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv

В телевизионной версии концерта «История Звука» обязательно прозвучат проверенные временем хиты группы «ДДТ»
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Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tvЭксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
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22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

- Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный «ДДТ-тур». Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт «История Звука», который состоялся

три года назад в Москве в СК «Олимпийский». Дай всем Бог здоровья! - пожелал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта «История Звука» обязательно прозвучат проверенные временем хиты группы «ДДТ» - «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё, что останется после меня» и другие композиции. В целом концерт представляет ретроспективу развития группы «ДДТ» и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года. Сам Юрий Шевчук так сформулировал идею тура: маленький рок-музыкант и история большой страны.

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