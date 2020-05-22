Ярославский железнодорожный колледж присоединится к градостроительному

22 Май 2020 2020-05-22T12:00:48+03:00

Новый набор на железнодорожные специальности в 2020 году состоится. ФОТО: официальный сайт Ярославского железнодорожного колледжа

Новый набор на железнодорожные специальности в 2020 году состоится

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Ярославский градостроительный колледж ждет реорганизация. К нему присоединится железнодорожный колледж. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве.

- Такое решение приняли на основе анализа перспектив развития образовательных организаций. С учетом того, в каком состоянии находится инфраструктура железнодорожного колледжа, присоединение станет первым шагом на пути положительных изменений, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

После слияния все студенты железнодорожного колледжа продолжат обучение по выбранным профессиям. Причем у учащихся появится больше возможностей. Они смогут пользоваться многофункциональным центром прикладных квалификаций градостроительного колледжа, а также получить дополнительные навыки в сфере информационных технологий.

Кроме того, новый набор на железнодорожные специальности в 2020 году состоится, сообщили в пресс-службе департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU