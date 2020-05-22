2020-05-22T10:34:41+03:00
Общество

В «Россети Центр Ярэнерго» назвали победителей регионального детского конкурса по электробезопасности

Конкурс проводился в феврале-марте 2020 года в нескольких возрастных группах
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На конкурс было представлено более 400 образцов детского и юношеского творчестваНа конкурс было представлено более 400 образцов детского и юношеского творчества
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В филиале «Россети Центр Ярэнерго» подвели итоги регионального детского конкурса творческих работ «Четыре сезона электробезопасности», организованного энергетиками совместно с департаментом образования Ярославской области.

Конкурс проводился в феврале-марте 2020 года в нескольких возрастных группах, его участниками стали учащиеся образовательных учреждений региона от 7 до 18 лет. Ребятам было предложено представить работы в четырех номинациях: правила электробезопасности весной, в летние каникулы, осенью и в зимнее время. В них нужно было наглядно продемонстрировать, какую угрозу может нести электрический ток и как можно ее избежать.

На конкурс было представлено более 400 образцов детского и юношеского творчества - плакаты, рисунки, комиксы, макеты и поделки, видеопамятки. Жюри оценивало их по балльной системе в зависимости от того, насколько глубоко и полно авторам удалось отразить заданную тематику. В итоге в число победителей и призеров вошли 47 юных знатоков правил электробезопасности из образовательных учреждений Ярославского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Даниловского, Некоузского, Угличского, Мышкинского и Переславского районов. С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте ГОУ ДО Ярославской области «Центр детско-юношеского технического творчества» по ссылке Итоги.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» уделяет большое внимание вопросам электробезопасности. В числе приоритетных направлений этой работы – профилактика детского электротравматизма. Энергетики ежегодно проводят для детей и подростков сотни тематических мероприятий – конкурсов, уроков, семинаров, различных акций. Ежегодно их участниками становятся тысячи юных жителей Ярославской области.

В число победителей и призеров вошли 47 юных знатоков правил электробезопасности

В число победителей и призеров вошли 47 юных знатоков правил электробезопасности

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В «Россети Центр Ярэнерго» назвали победителей регионального детского конкурса по электробезопасности
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