В школе №7 Ярославля сделали площадку по проекту учеников
В школе №7 Ярославля открыли новую универсальную баскетбольно-волейбольную площадку. Образовательное учреждение стало первым из трех, где реализовали проект «Школьное инициативное бюджетирование». Дети сами выбирали проект, разрабатывали его, готовили смету.
- Видно, что ребята подошли к делу со всей серьезностью и ответственностью. Важно, что старшеклассники смогли проявить себя, реализовать свои идеи и внести вклад в решение актуальных вопросов развития школы, где они проводят очень много времени, - сказал мэр города Владимир Волков.
Площадкой смогут пользоваться не только ученики, но и студенты расположенного рядом педагогического университета, а также жители ближайших домов.
В этом году в пилотном режиме в проекте «Школьное инициативное бюджетирование» участвуют три школы: №7, №49 и №81. Им были выделены средства из областного бюджета – по одному миллиону рублей на образовательное учреждение. В школе №49 ремонтируют столовую, в 81-ой – школьную рекреацию.
ИСТОЧНИК KP.RU