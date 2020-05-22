2020-05-22T10:36:04+03:00
Общество

В школе №7 Ярославля сделали площадку по проекту учеников

Площадка универсальная, здесь можно играть в баскетбол и волейбол
Полина Вачнадзе
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Площадкой смогут пользоваться не только ученики, но и студенты педуниверситета, а также жители ближайших домовПлощадкой смогут пользоваться не только ученики, но и студенты педуниверситета, а также жители ближайших домовФото: Мэрия Ярославля
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В школе №7 Ярославля открыли новую универсальную баскетбольно-волейбольную площадку. Образовательное учреждение стало первым из трех, где реализовали проект «Школьное инициативное бюджетирование». Дети сами выбирали проект, разрабатывали его, готовили смету.

- Видно, что ребята подошли к делу со всей серьезностью и ответственностью. Важно, что старшеклассники смогли проявить себя, реализовать свои идеи и внести вклад в решение актуальных вопросов развития школы, где они проводят очень много времени, - сказал мэр города Владимир Волков.

Площадкой смогут пользоваться не только ученики, но и студенты расположенного рядом педагогического университета, а также жители ближайших домов.

В этом году в пилотном режиме в проекте «Школьное инициативное бюджетирование» участвуют три школы: №7, №49 и №81. Им были выделены средства из областного бюджета – по одному миллиону рублей на образовательное учреждение. В школе №49 ремонтируют столовую, в 81-ой – школьную рекреацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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