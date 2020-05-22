Снимал квартиры и выносил технику: арендатору из Рыбинска дали пять лет

22 Май 2020 2020-05-22T10:18:10+03:00

Жителю Рыбинска за мошенничество и кражи дали пять лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина счел наказание слишком суровым и подал апелляцию, но приговор не изменили

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46-летнего жителя Рыбинска приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество и кражи.

Суд установил, что в сентябре 2019 года мужчина на сутки арендовал квартиры и похищал из них телевизоры и бытовую технику. Кроме того, дважды мошенник взял игровые приставки якобы в аренду, но вот владельцам их уже не вернул. Но и на этом рыбинец не остановился. Он украл еще и два велосипеда из подъездов разных многоквартирных домов.

- Мужчина посчитал назначенное наказание чрезмерно суровым и обжаловал вынесенное решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений и жалобу не удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU