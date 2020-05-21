ЕГЭ в Ярославской области начнется с 29 июня. Как он пройдет

21 Май 2020 2020-05-21T17:49:35+03:00

Экзамен будут сдавать те выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году

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- Считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну: ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер, - сказал Президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачислять поступивших начнут в августе. Те выпускники школ, что по весомым причинам не смогут сдавать экзамены в июне, сделают это в августе и подадут документы на оставшиеся места в учебных учреждениях.

Также достигнута договоренность с Министерством обороны - призыв выпускников школ этого года будет отложен.

Все пункты проведения ЕГЭ предварительно продезинфицируют. Учащихся рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а у всех входящих проверят температуру. Экзамен по русскому языку разделят на два дня.

- В Ярославской области единый государственный экзамен планировали сдавать более 6 тысяч человек, с учетом выпускников прошлых лет, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Сейчас мы будем уточнять, сколько ребят решили отказаться от экзаменов, и в соответствии с этими данными готовиться к проведению ЕГЭ – определять количество пунктов сдачи, аудиторий, специалистов. И, конечно, – к тщательному соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по мерам профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU