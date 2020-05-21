2020-05-21T15:38:58+03:00
Общество

Преподаватели ярославских вузов подготовят школьников к ЕГЭ

Выпущена серия вебинаров по разным предметам
Полина Вачнадзе
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На сайте уже размещены вебинары по нескольким предметамНа сайте уже размещены вебинары по нескольким предметамФото: Олег УКЛАДОВ
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Серию вебинаров, которые помогут ярославским школьникам подготовиться к итоговым экзаменам, подготовил Центр оценки и контроля качества образования. На сайте уже размещены курсы по литературе, биологии, химии, математике, французскому языку и обществознанию.

- В ходе вебинаров разбираются задания и темы, которые вызываются трудности у выпускников. Занятия проводят председатели предметных комиссий, ученые, профессора ярославской высшей школы, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Сегодня, 21 мая, Президент РФ Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня. Старт экзаменационной кампании должен был быть дан 25 мая, но из-за пандемии его перенесли на 8 июня, а потом вновь отложили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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