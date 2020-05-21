В микрорайоне Мариевка в Рыбинске появится новый парк
В Рыбинске в микрорайоне Мариевка появится новый парк. Его обустроят в рамках проекта «Решаем вместе!». Подрядчик уже приступил к работам.
В парке будет 45-метровая дорожка для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах, роликах. Для детей сделают две игровые зоны. Для подростков - скейт-площадку и воркаут. Кроме того, на территории установят видеонаблюдение.
- Оборудуют две точки подключения по электричеству, чтобы можно было на игровых зонах проводить детские праздники. Вход в парк для удобства жителей сделают со стороны остановок общественного транспорта, - рассказал помощник заместителя главы по социальным вопросам Валентин Журавлев.
В этом году в Рыбинске благоустроят также детский парк в микрорайоне Переборы.
ИСТОЧНИК KP.RU