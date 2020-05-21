В микрорайоне Мариевка в Рыбинске появится новый парк

21 Май 2020 2020-05-21T16:31:34+03:00

В парке будут две игровые зоны, скейт-площадка и воркаут Фото: Администрация Рыбинска

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске в микрорайоне Мариевка появится новый парк. Его обустроят в рамках проекта «Решаем вместе!». Подрядчик уже приступил к работам.

В парке будет 45-метровая дорожка для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах, роликах. Для детей сделают две игровые зоны. Для подростков - скейт-площадку и воркаут. Кроме того, на территории установят видеонаблюдение.

- Оборудуют две точки подключения по электричеству, чтобы можно было на игровых зонах проводить детские праздники. Вход в парк для удобства жителей сделают со стороны остановок общественного транспорта, - рассказал помощник заместителя главы по социальным вопросам Валентин Журавлев.

В этом году в Рыбинске благоустроят также детский парк в микрорайоне Переборы.

ИСТОЧНИК KP.RU