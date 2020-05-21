2020-05-21T14:59:42+03:00
Дом. Семья

Мишка из Тутаевского района поел в деревне и вернулся в лес

Но охотинспекторы на всякий случай будут патрулировать территорию еще несколько дней
Полина Вачнадзе
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Утолив голов, зверь вернулся в лесУтолив голов, зверь вернулся в лесФото: Правительство Ярославской области
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Специалисты установили, что медведь, который забрел в деревню Тутаевского района, действительно приходил туда поесть. Утолив голов, зверь вернулся в лес.

- По словам очевидцев, заход зверя был разовым, до этого местные жители на территории населенного пункта медведей не встречали. Зверь приходил к контейнерной площадке на запах пищевых отходов, - рассказал сотрудник департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Владимир Сафонов.

Еще несколько дней инспекторы будут патрулировать территорию с собаками, на всякий случай. Селянам оставили и номера телефонов, по которым они могут позвонить, если косолапый решит вернуться.

В этих местах медведи обитают давно, но так открыто к людям еще не выходили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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