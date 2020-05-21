Мишка из Тутаевского района поел в деревне и вернулся в лес
Специалисты установили, что медведь, который забрел в деревню Тутаевского района, действительно приходил туда поесть. Утолив голов, зверь вернулся в лес.
- По словам очевидцев, заход зверя был разовым, до этого местные жители на территории населенного пункта медведей не встречали. Зверь приходил к контейнерной площадке на запах пищевых отходов, - рассказал сотрудник департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Владимир Сафонов.
Еще несколько дней инспекторы будут патрулировать территорию с собаками, на всякий случай. Селянам оставили и номера телефонов, по которым они могут позвонить, если косолапый решит вернуться.
В этих местах медведи обитают давно, но так открыто к людям еще не выходили.
ИСТОЧНИК KP.RU