В Ярославле впервые за 62 года отремонтируют дом на Пятерке

21 Май 2020 2020-05-21T14:33:59+03:00

Сколько еще домов в Ленинском и Кировском районах города будут капитально отремонтированы в этом году

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В Ленинском районе Ярославля вовсю идет капитальный ремонт дома на улице Карла Либкнехта. Этот дом 1958 года постройки – за 62 года своего существования он капитально не ремонтировался ни разу. Впервые здесь капитально отремонтируют фасад и все стены.

- Работы начались в конце апреля, на сегодняшний день они выполнены на 50%, - сказал глава районных администраций Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Всего в этих районах в 2020 году будет отремонтировано 106 домов. Здесь должны привести в порядок крыши, фасады и коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU