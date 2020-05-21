В Ярославле впервые за 62 года отремонтируют дом на Пятерке
Сколько еще домов в Ленинском и Кировском районах города будут капитально отремонтированы в этом году
Этот дом 1958 года постройкиФото: Мэрия Ярославля
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В Ленинском районе Ярославля вовсю идет капитальный ремонт дома на улице Карла Либкнехта. Этот дом 1958 года постройки – за 62 года своего существования он капитально не ремонтировался ни разу. Впервые здесь капитально отремонтируют фасад и все стены.
- Работы начались в конце апреля, на сегодняшний день они выполнены на 50%, - сказал глава районных администраций Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.
Всего в этих районах в 2020 году будет отремонтировано 106 домов. Здесь должны привести в порядок крыши, фасады и коммуникации.
ИСТОЧНИК KP.RU