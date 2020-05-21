Ярославец пытался передать наркотики в лечебно-исправительное учреждение
Сотрудники УФСИН совместно с сотрудниками полиции задержали 38-летнего ярославца. Мужчина пытался перебросить наркотики на территорию лечебного-исправительного учреждения №9 в Угличе.
У задержанного нашли два свертка, в которых, по предположению оперативников, находилось наркотическое вещество. Результаты исследования это подтвердили. Внутри свертков был героин общей массой более 4,5 грамма.
- Задержанного и изъятые предметы передали сотрудникам полиции для принятия процессуального решения. Нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU