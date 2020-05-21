В Ярославской области районную администрацию обязали сделать дорогу в поселке

21 Май 2020 2020-05-21T11:57:24+03:00

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В прокуратуру Тутаевского района обратились жители поселка Урдома Тутаевского района. Они жаловались на, мягко говоря, плохую дорогу – где-то ее остатки еще можно было разглядеть, где-то от дороги осталось одно грязевое направление, по которому в сезон дождей не проехать и не пройти.

- Установлено, что автомобильные дороги в указанном населенном пункте находятся в неудовлетворительном состоянии, а дорога по улице Зеленой фактически отсутствует, - пояснили в прокуратуре региона.

По итогам рассмотрении искового заявления, Тутаевский районный суд обязал администрацию Левобережного сельского поселения сделать дорогу из щебеночной либо гравийной смеси и обустроить водоотводы.

ИСТОЧНИК KP.RU