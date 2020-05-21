Прокуратура велела ярославскому «Горзеленхозстрою» прибраться в Тверицком парке

21 Май 2020 2020-05-21T13:10:29+03:00

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Прокуратура Заволжского района Ярославля проверила, как исполняется законодательство об охране лесов, в том числе о пожарной безопасности в них. Во время рейда выявлено немало нарушений в Тверицком парке города. Памятник природы захламлен по полной программе: там валяются стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, полиэтилен, не браны деревья и ветви, поваленные ветром. Все это может привести к возникновению пожаров.

- Учитывая, что городские леса переданы в постоянное пользование МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля, которое является ответственным за соблюдение режима использования охраняемой территории, прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU