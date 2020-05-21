2020-05-21T11:33:52+03:00
Общество

На 2-ом Брагинском проезде в Ярославле начали заделывать ямы

И запретили парковку
Светлана Крутикова
Поделиться:
На 2-ом Брагинском проезде начался ямочный ремонтНа 2-ом Брагинском проезде начался ямочный ремонтФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 мая, на 2-ом Брагинском проезде в Дзержинском районе начался ямочный ремонт. Данная дорога является одним из объездных путей перекрытого участка Тутаевского шоссе.

- Подрядчик начал приводить в нормативное состояние подъезды к жилым домам микрорайона Яблоневый посад. Это позволит местным жителям беспрепятственно выезжать на улицу Панина, - отметил заместитель начальника управления департамента городского хозяйства Владимир Бобков.

Кроме того, на 2-ом Брагинском проезде установили дорожные знаки, запрещающие остановку. Они расположены с двух сторон от улицы Батова до улицы Панина.

С 1 июня планируют перекрыть участок от Урицкого до поликлиники № 5. Жители Спасской смогут выезжать по Тутаевскому шоссе на проспект Дзержинского. Здесь подрядчик сделает временную дорогу от Блюхера до Ленинградского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситимобил наградил водителя, спасшего в Ярославле прохожего от медведя
Преподаватели ярославских вузов подготовят школьников к ЕГЭ
Мишка из Тутаевского района поел в деревне и вернулся в лес
В Ярославле впервые за 62 года отремонтируют дом на Пятерке
Ярославец пытался передать наркотики в лечебно-исправительное учреждение
Прокуратура велела ярославскому «Горзеленхозстрою» прибраться в Тверицком парке
Ловят на остановках. В Ярославской области за пять дней составили 22 протокола на нарушителей масочного режима
В Ярославской области районную администрацию обязали сделать дорогу в поселке
На 2-ом Брагинском проезде в Ярославле начали заделывать ямы
В Ярославской области умер 13-й пациент с коронавирусом
В Ярославской области пропал 36-летний мужчина
Сотрудникам ярославских интернатов выплатят 59 миллионов рублей
В Ярославской области еще один медведь близко подошел к людям
В Рыбинске начали производить пробирки для диагностики коронавируса
В Ярославской области больного туберкулезом принудительно сдали в больницу
Домой из-за границы вернулись более 90 ярославцев
В Ярославской области снова будет морозно
Под Ярославлем машина с детьми съехала в реку
В Переславском районе из-за работника-нелегала закрыли кафе
У рыбинского городского сквера новый арендатор из Казани
"Шесть пакетов гречи". Ярославским школьникам выдают продуктовые наборы в последний раз
Ярославна лишилась 300 тысяч рублей, пытаясь продать дачный участок
Ярославские родители просят вернуть детей в школы
МегаФон: Всегда на связи #БезПереплат
Ярославцам предлагают принять участие во всероссийском проекте «Мечта ветерана»
В Ярославле 152 детских городка нуждаются в срочном ремонте
В Ярославле проверят законность строительства жилых домов в Заволжском районе
В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 135 человек