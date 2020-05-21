На 2-ом Брагинском проезде в Ярославле начали заделывать ямы

21 Май 2020 2020-05-21T11:33:52+03:00

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Сегодня, 21 мая, на 2-ом Брагинском проезде в Дзержинском районе начался ямочный ремонт. Данная дорога является одним из объездных путей перекрытого участка Тутаевского шоссе.

- Подрядчик начал приводить в нормативное состояние подъезды к жилым домам микрорайона Яблоневый посад. Это позволит местным жителям беспрепятственно выезжать на улицу Панина, - отметил заместитель начальника управления департамента городского хозяйства Владимир Бобков.

Кроме того, на 2-ом Брагинском проезде установили дорожные знаки, запрещающие остановку. Они расположены с двух сторон от улицы Батова до улицы Панина.

С 1 июня планируют перекрыть участок от Урицкого до поликлиники № 5. Жители Спасской смогут выезжать по Тутаевскому шоссе на проспект Дзержинского. Здесь подрядчик сделает временную дорогу от Блюхера до Ленинградского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU