2020-05-21T12:23:01+03:00
Общество

Ловят на остановках. В Ярославской области за пять дней составили 22 протокола на нарушителей масочного режима

Протоколы направлены в суды
Полина Вачнадзе
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Наряд ППС заметил двух молодых людей без медицинских масок. ФОТО: УМВД по Ярославской областиНаряд ППС заметил двух молодых людей без медицинских масок. ФОТО: УМВД по Ярославской области
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В Заволжском районе наряд ППС заметил двух молодых людей без медицинских масок. Мужчины находились на остановке общественного транспорта, где по правилам, ношение средства защиты обязательно. С нарушителями провели профилактическую беседу, после чего они маски надели.

За пять дней в Ярославской области на тех, кто игнорирует ношение масок составлены 22 протокола, которые направлены на рассмотрение в районные суды. Там примут решение – только предупредить или сразу оштрафовать.

Ежедневно сотрудники полиции проводят профилактические беседы с ярославцами о необходимости ношения масок и респираторов. Об этом объявляют и по громкоговорителям, раздают памятки с информацией о правилах использования респираторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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