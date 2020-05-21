В Ярославской области умер 13-й пациент с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 13. Скончался 50-летний мужчина.
Количество заболевших в регионе продолжает расти. За сутки зарегистрировали еще 133 случая заражения коронавирусом. Общее число больных с момента начала пандемии составляет 2206 человек.
Выздоровели и выписались еще 34 ярославца. На лечении находятся 1773 человека. Из них 665 госпитализированы: 213 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое, 17 - как тяжелое.
Статистика на 21 мая такова:
- заболевших с начала периода 2206:
Ярославль - 1239;
Рыбинск - 234;
Гаврилов-Ямский МР - 160;
Тутаевский МР - 100;
Ростовский МР - 93;
Ярославский МР - 75;
Переславский городской округ - 71;
Рыбинский МР - 57;
Некрасовский МР - 43;
Борисоглебский МР - 36;
Угличский МР - 27;
Большесельский МР - 25;
Некоузский МР - 14;
Даниловский МР - 13;
Пошехонский МР - 7;
Первомайский МР - 6;
Брейтовский МР - 3;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР -1
- выздоровевших – 420 человек
- умерших – 13 человек
- на лечении - 1773 человека
- лабораторных исследований за сутки - 1667
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 181 человек
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 2205 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU