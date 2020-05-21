В Ярославской области умер 13-й пациент с коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T11:06:17+03:00

За сутки зарегистрировали еще 133 случая заражения

Изменить размер текста: A A

Число жертв COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 13. Скончался 50-летний мужчина.

Количество заболевших в регионе продолжает расти. За сутки зарегистрировали еще 133 случая заражения коронавирусом. Общее число больных с момента начала пандемии составляет 2206 человек.

Выздоровели и выписались еще 34 ярославца. На лечении находятся 1773 человека. Из них 665 госпитализированы: 213 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое, 17 - как тяжелое.

Статистика на 21 мая такова:

- заболевших с начала периода 2206:

Ярославль - 1239;

Рыбинск - 234;

Гаврилов-Ямский МР - 160;

Тутаевский МР - 100;

Ростовский МР - 93;

Ярославский МР - 75;

Переславский городской округ - 71;

Рыбинский МР - 57;

Некрасовский МР - 43;

Борисоглебский МР - 36;

Угличский МР - 27;

Большесельский МР - 25;

Некоузский МР - 14;

Даниловский МР - 13;

Пошехонский МР - 7;

Первомайский МР - 6;

Брейтовский МР - 3;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР -1

- выздоровевших – 420 человек

- умерших – 13 человек

- на лечении - 1773 человека

- лабораторных исследований за сутки - 1667

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) - 181 человек

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) - 2205 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU