Сотрудникам ярославских интернатов выплатят 59 миллионов рублей

21 Май 2020 2020-05-21T10:20:21+03:00

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Более полутора тысяч работников ярославских домов-интернатов получат дополнительные выплаты. На эти цели региону из федерального бюджета выделили более 59 миллионов рублей.

- Чтобы не подвергать риску заражения подопечных интернатов, наши соцработники согласились трудиться в сменах, не покидая свои рабочие места по две недели. Первая смена у нас началась 27 апреля. Это непростой и самоотверженный выбор, который, безусловно, требует поощрения, - сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Врачи получат по 40 тысяч рублей. Средний медицинский и административно-управленческий персонал, социальные и педагогические работники, психологи могут рассчитывать на доплаты в размере 25 тысяч рублей. Младшему медперсоналу и сиделкам доплатят 15 тысяч рублей, техническим работникам и сотрудникам, которые занимают иные должности, - 10 тысяч. В случае выявления COVID-19 размер выплат увеличат. Доплачивать за работу будут только тем сотрудникам, кто отработал в закрытом круглосуточном режиме не менее 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU