2020-05-22T08:46:20+03:00
Общество

В Ярославской области определили, в каком районе любят читать

Во время самоизоляции увеличился спрос на подписку на дому
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области определили самый читающий районВ Ярославской области определили самый читающий районФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославской области определили самый читающий печатные издания район. Им стал Пошехонский. Из 5867 жителей муниципального образования подписку на периодику оформили 4786 человек. Таким образом, на каждую тысячу человек в Пошехонском районе насчитывается 816 читателей газет и других изданий.

На втором месте Первомайский район. Из 4692 местных жителей подписались 2759 человек. На каждую тысячу оказалось 588 любителей почитать. Также в лидерах Некрасовский и Борисоглебский районы.

Вкусы у всех примерно одинаковые: приобретают газеты и издания, посвященные здоровью, садоводству и огородничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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