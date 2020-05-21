В Рыбинске начали производить пробирки для диагностики коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T09:35:41+03:00

К 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий

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В Рыбинске каждую неделю будут производить 1,4 миллиона микропробирок для диагностики COVID-19.

- Средства на реализацию проекта выделил Фонд развития промышленности. Заводу одобрили заявку на получение льготного займа в размере 207 миллионов рублей, - отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

С начала пандемии завод уже поставил в лаборатории более двух миллионов пробирок объемом 1,5 миллилитра. Кроме того, до конца мая предприятие планирует наладить производство микропробирок объемом 2 миллилитра. Такие изделия использует центр «Вектор».

Всего к 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU