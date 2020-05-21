2020-05-21T09:35:41+03:00
Общество

В Рыбинске начали производить пробирки для диагностики коронавируса

К 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий
Светлана Крутикова
Поделиться:
К 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделийК 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Рыбинске каждую неделю будут производить 1,4 миллиона микропробирок для диагностики COVID-19.

- Средства на реализацию проекта выделил Фонд развития промышленности. Заводу одобрили заявку на получение льготного займа в размере 207 миллионов рублей, - отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

С начала пандемии завод уже поставил в лаборатории более двух миллионов пробирок объемом 1,5 миллилитра. Кроме того, до конца мая предприятие планирует наладить производство микропробирок объемом 2 миллилитра. Такие изделия использует центр «Вектор».

Всего к 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области пропал 36-летний мужчина
Сотрудникам ярославских интернатов выплатят 59 миллионов рублей
В Ярославской области еще один медведь близко подошел к людям
В Рыбинске начали производить пробирки для диагностики коронавируса
В Ярославской области больного туберкулезом принудительно сдали в больницу
Домой из-за границы вернулись более 90 ярославцев
В Ярославской области снова будет морозно
Под Ярославлем машина с детьми съехала в реку
В Переславском районе из-за работника-нелегала закрыли кафе
У рыбинского городского сквера новый арендатор из Казани
"Шесть пакетов гречи". Ярославским школьникам выдают продуктовые наборы в последний раз
Ярославна лишилась 300 тысяч рублей, пытаясь продать дачный участок
Ярославские родители просят вернуть детей в школы
МегаФон: Всегда на связи #БезПереплат
Ярославцам предлагают принять участие во всероссийском проекте «Мечта ветерана»
В Ярославле 152 детских городка нуждаются в срочном ремонте
В Ярославле проверят законность строительства жилых домов в Заволжском районе
В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 135 человек