В Рыбинске начали производить пробирки для диагностики коронавируса
В Рыбинске каждую неделю будут производить 1,4 миллиона микропробирок для диагностики COVID-19.
- Средства на реализацию проекта выделил Фонд развития промышленности. Заводу одобрили заявку на получение льготного займа в размере 207 миллионов рублей, - отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.
С начала пандемии завод уже поставил в лаборатории более двух миллионов пробирок объемом 1,5 миллилитра. Кроме того, до конца мая предприятие планирует наладить производство микропробирок объемом 2 миллилитра. Такие изделия использует центр «Вектор».
Всего к 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU