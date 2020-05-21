2020-05-21T10:24:30+03:00
Общество

В Ярославской области пропал 36-летний мужчина

Он вышел из поликлиники – и больше его никто не видел
Полина Вачнадзе
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Мужчина пропал 18 мая ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтактеМужчина пропал 18 мая ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте
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В Ярославской области пропал 36-летний Андрей Козлов. 18 мая около 16:30 он вышел из поликлиники в Красных Ткачах и больше его никто не видел.

На вид Андрею Козлову 36 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.

В день исчезновения был одет в черную ветровку с серыми вставками, малиновую футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известна информация о местонахождении мужчины или вы видели его после 18 мая, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 – в полицию или в «ЯрСпас» по номеру 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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