В Ярославской области больного туберкулезом принудительно сдали в больницу
Жителя Борисоглебского района пришлось принудительно госпитализировать в больницу. Мужчина болеет формой туберкулеза, опасной для окружающих, живет вместе с пожилой матерью, но отказывается лечиться.
- В связи с эпидемиологической угрозой окружающим, по иску прокурора судом было вынесено решение о принудительной госпитализации гражданина. Исполнительный документ подлежал немедленному исполнению, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Приставы вместе с врачами приехали к больному, но тот попытался от них скрыться - не удалось. Мужчину все же удалось доставить в медучреждение, где ему предстоит
пройти обследование и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU