2020-05-21T09:09:03+03:00
Общество

В Ярославской области больного туберкулезом принудительно сдали в больницу

Мужчина от лечения отказывался
Полина Вачнадзе
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Мужчина отказывался лечиться. ФОТО: УФССП по Ярославской областиМужчина отказывался лечиться. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Жителя Борисоглебского района пришлось принудительно госпитализировать в больницу. Мужчина болеет формой туберкулеза, опасной для окружающих, живет вместе с пожилой матерью, но отказывается лечиться.

- В связи с эпидемиологической угрозой окружающим, по иску прокурора судом было вынесено решение о принудительной госпитализации гражданина. Исполнительный документ подлежал немедленному исполнению, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы вместе с врачами приехали к больному, но тот попытался от них скрыться - не удалось. Мужчину все же удалось доставить в медучреждение, где ему предстоит

пройти обследование и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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