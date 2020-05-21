В Ярославской области больного туберкулезом принудительно сдали в больницу

21 Май 2020 2020-05-21T09:09:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Борисоглебского района пришлось принудительно госпитализировать в больницу. Мужчина болеет формой туберкулеза, опасной для окружающих, живет вместе с пожилой матерью, но отказывается лечиться.

- В связи с эпидемиологической угрозой окружающим, по иску прокурора судом было вынесено решение о принудительной госпитализации гражданина. Исполнительный документ подлежал немедленному исполнению, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы вместе с врачами приехали к больному, но тот попытался от них скрыться - не удалось. Мужчину все же удалось доставить в медучреждение, где ему предстоит

пройти обследование и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU