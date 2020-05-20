2020-05-20T19:35:52+03:00
Общество

В Ярославской области снова будет морозно

Спасатели предупредили о похолодании ночью и утром 21 мая
Полина Вачнадзе
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Ночью и в утром 21 мая ожидается температура минус два градусаНочью и в утром 21 мая ожидается температура минус два градусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Очередное экстренное предупреждение опубликовало ярославское Управление МЧС. В отдельных районах Ярославской области ночью и в утренние часы. завтра. 21 мая ожидается температура минус два градуса. Предупреждение действует до 6 утра, после этого часа начнет теплеть.

Днем будет довольно тепло - плюс 12 градусов, но ожидается небольшой дождь.

Из-за похолоданий возможно увеличение числа пожаров из-за перегрузки электросетей и неправильного использования обогревательных электроприборов. Опасен температурный минус и для растений, уже посаженных на полях и огородах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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