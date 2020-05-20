В Ярославской области снова будет морозно
Очередное экстренное предупреждение опубликовало ярославское Управление МЧС. В отдельных районах Ярославской области ночью и в утренние часы. завтра. 21 мая ожидается температура минус два градуса. Предупреждение действует до 6 утра, после этого часа начнет теплеть.
Днем будет довольно тепло - плюс 12 градусов, но ожидается небольшой дождь.
Из-за похолоданий возможно увеличение числа пожаров из-за перегрузки электросетей и неправильного использования обогревательных электроприборов. Опасен температурный минус и для растений, уже посаженных на полях и огородах.
ИСТОЧНИК KP.RU