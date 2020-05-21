Домой из-за границы вернулись более 90 ярославцев

21 Май 2020 2020-05-21T08:35:52+03:00

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Домой, в Ярославскую область, за последние три недели вернулись более 90 ярославцев. Это не только туристы, которые раньше не смогли прилететь из-за рубежа по причине отмены всех рейсов между странами, но и студенты, педагоги, член семей военнослужащих, специалисты, работавшие не на родине.

Люди прибыли из 17 стран. Ярославцев доставляли домой на автобусах ярославского АТП с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и под наблюдением врачей. Все они проходят медицинское обследование и должны остаться на карантине две недели.

Сейчас прорабатывается вопрос возвращения домой еще 17 ярославцев. Они приедут с 20 по 25 мая из Индии, Мальты, Греции, Таджикистана, Камбоджи.

ИСТОЧНИК KP.RU