В Переславском районе из-за работника-нелегала закрыли кафе

20 Май 2020 2020-05-20T16:33:44+03:00

Работа кафе приостановлена на две недели. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В Переславском районе приставы приостановили работу кафе-закусочной. Во время рейда сотрудники правоохранительных органов установили, что в заведении буфетчицей работает иностранная гражданка. Хозяин кафе знал, что женщина не имеет права трудиться на территории России, но все равно взял ее на ставку.

- За нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности – деятельность его заведения приостановлена на 14 суток, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Помещения кафе-закусочной были опечатаны. До момента открытия заведения пристав будет проверять, соблюдает ли хозяин кафе решение суда. Об ответственности на нарушение запрета на работу он также предупрежден.

ИСТОЧНИК KP.RU