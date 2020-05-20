В Переславском районе из-за работника-нелегала закрыли кафе
В Переславском районе приставы приостановили работу кафе-закусочной. Во время рейда сотрудники правоохранительных органов установили, что в заведении буфетчицей работает иностранная гражданка. Хозяин кафе знал, что женщина не имеет права трудиться на территории России, но все равно взял ее на ставку.
- За нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности – деятельность его заведения приостановлена на 14 суток, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Помещения кафе-закусочной были опечатаны. До момента открытия заведения пристав будет проверять, соблюдает ли хозяин кафе решение суда. Об ответственности на нарушение запрета на работу он также предупрежден.
ИСТОЧНИК KP.RU