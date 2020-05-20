2020-05-20T15:57:36+03:00
Звезды

У рыбинского городского сквера новый арендатор из Казани

Заявку на торги подал только он один
Полина Вачнадзе
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Срок аренды сквера - 2- лет. ФОТО: администрация РыбинскаСрок аренды сквера - 2- лет. ФОТО: администрация Рыбинска
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18 мая в Рыбинске прошел аукцион, на котором определился арендатор городского сквера. Им стал индивидуальный предприниматель из Казани – он единственный, кто вышел на торги. Сейчас ему направили проект договора аренды участка, он должен его рассмотреть в ближайшие 10 дней.

Уже прошла встреча нового хозяина земли с архитекторами города и представителями общественности. Все смогли высказать свои пожелания по наполнению сквера. А уж учтет он их или нет… Землю, которая будет отдана в аренду на 20 лет, можно использовать исключительно как парк культуры и отдыха с размещение аттракционов.

- Перед арендатором стоит серьезная задача. Должна появиться парковая зона, интересная рыбинцам. Задумок у арендатора много – это и контактный зоопарк, и летний кинотеатр, и кафе, и аттракционы. Но следует учесть, что сквер – это объект культурного наследия и особо охраняемая природная территория, - пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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